Calciomercato Juventus, Morata torna a Torino per restare? I dettagli

Allegri aspetta sempre un rinforzo in attacco

Calciomercato Juventus, Allegri chiede rinforzi

A una settimana dall’inizio del campionato la Juventus vuole completare la rosa con gli ultimi arrivi visto che sono tante le caselle vuote per Allegri. I bianconeri scenderanno in campo alla Continassa contro l’Atletico Madrid dove ritroveranno una vecchia conoscenza dell’attacco della squadra di Allegri.

Calciomercato Juventus, Morata o Kostic: Cherubini ha fretta

Questa sera a Torino tornerà infatti Alvaro Morata, attaccante dell’Atletico Madrid e con un passato bianconero. Il calciatore spagnolo ha sempre manifestato l’interesse di rimanere in Italia anche se i due club non hanno raggiunto un accordo visto che la dirigenza spagnola continua a chiedere 25 milioni di euro, decisamente troppi per le casse bianconere. Soldi che hanno costretto i bianconeri a virare su Filip Kostic, che arriverà nelle prossime ore.