Calciomercato Lazio, le ultime su Milinkovic Savic

Milinkovic Savic resta alla Lazio

Sembra raffreddarsi la possibilità di vedere andar via Milinkovic Savic. Il futuro del calciatore potrebbe essere ancora tinto di biancoceleste. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, il PSG, tra i club interessati al sergente, avrebbero scelto per completare il loro centrocampo Fabian Ruiz, spagnolo al momento in forza al Napoli. L’esclusione dall’ultima amichevole contro l’Espanyol a una settimana dall’inizio del campionato è un forte indizio. Milinkovic Savic confermato in biancoceleste? I tifosi della Lazio gongolano.