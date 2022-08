Calciomercato Milan, ritorno di fiamma per il centrocampista ex Roma: i dettagli

Priorità al centrocampo per Pioli

Da Frattesi a Tameze, passando per Fofana

La vittoria netta nell’ultima amichevole contro il Vicenza ha dato nuova enfasi alla squadra rossonera e la dirigenza proverà a tradurla in un grande colpo di mercato. Il Milan è ancora alla ricerca di un centrocampista di qualità e quantità che possa rimpiazzare la partenza di Kessie. Piacciono molto Frattesi e Tameze in Serie A, entrambi presentano un ostacolo non indifferente: il prezzo elevato del cartellino. Mentre interessa molto un altro giocatore che ha giocato nel campionato italiano: Seko Fofana.

Tutti gli altri nomi sul taccuino di Massara

Oltre ai già citati, non sono da escludere altre piste che portano all’estero. Per esempio Pape Matar Sarr del Tottenham, Raphael Onyedika del Midtjilland, Ibrahima Sissoko dello Strasburgo, Florian Grillitsch dell’Hoffenheim.