Calciomercato Milan, tanti gli obiettivi per i rossoneri ma Maldini ha già deciso

Calciomercato Milan, manca un rinforzo a centrocampo

Non è un periodo fortunato per il Milan che dopo la netta vittoria in amichevole contro il Vicenza ha perso per infortunio anche Tonali e Messias. Il tecnico rossonero, che già aveva una rosa ristretta dopo le partenze di Kessie e Romagnoli, ora ha gli uomini contati. Non è escluso che però Maldini in questa settimana faccia un colpo a sorpresa vista la necessità di un acquisto proprio a centrocampo.

Calciomercato Milan, tre piste per Maldini: l’ad ci pensa

E proprio di questo ne ha parlato Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport. “Numericamente, i rossoneri sarebbero a posto. Con Bakayoko ancora in rosa, ce ne sono sei per due posti. Oggi il Milan non ha l’urgenza di comprare un altro centrocampista, ma monitora il mercato internazionale. Noi abbiamo fatto la lista di quelli che piacciono di più a Maldini e soci”.

“Il primo nome è quello di Raphael Onyedika, centrocampista del Midtjylland classe 2001 – svela Marchetti, che poi continua – Ibrahima Sissoko, classe ’97 dello Strasburgo, Jean Onana, classe 2000 del Bordeaux. E infine anche Adrien Tameze, classe ’94 del Verona. Questi sono i nomi che nell’area scouting rossonera hanno riscosso il maggior gradimento”.