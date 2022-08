Calciomercato Napoli, con Fabian Ruiz out si pensa al grande colpo in attacco: il nome

Fabian Ruiz verso Parigi

A sorpresa, nelle ultime ore, è in fase avanzata la trattativa che porta Fabian Ruiz lontano da Napoli. Su di lui punta forte il Paris Saint-Germain con Leonardo che vuole regalare a Galtier un centrocampista di qualità da inserire in mezzo al campo. La volontà del giocatore è quella di lasciare Napoli il prima possibile con il mancato rinnovo delle scorse settimane. La partenza dello spagnolo permetterebbe al club partenopeo di passare a un 4-2-3-1 puntando su Raspadori e non su un nuovo centrocampista.

Contatti tra Napoli e Sassuolo per Raspadori

La cessione di Fabian Ruiz porterebbe i soldi necessari per poter arrivare al giovane attaccante neroverde. I prossimi giorni saranno fondamentali in chiave futura per Raspadori, erede perfetto per sostituire Lorenzo Insigne.