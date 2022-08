Monza e il sogno Mauro Icardi

Galliani si gode il Monza e come sempre sogna in grande. Il dirigente brianzolo parla cosi del sogno Icardi: “Se prendo Icardi? Non lo so, stasera non si parla di mercato, vediamo cosa succede… – ha spiegato commentando le voci di un interessamento del club brianzolo per l’attaccante del Psg. Io ero abituato ai giorni del condor, ma quest’anno saranno dal 30 agosto al 1 settembre. Aspettiamo”.