MotoGp: Zarco in pole, Bagnaia è 5to. Il via alle 14 su Sky sport 1, Sky sport e Now tv

Silverstone 2022

Dominio francese durante le qualifiche di Silverstone, dove Johann Zarco sulla Ducati, ha staccato tutti nelle battute finali. Il 32 enne, alla sua ottava pole nella massima classe, ha staccato i suoi rivali nel finale di Q2, candidandosi così per una gara da protagonista quest’oggi nel Gp della Gran Bretagna.

Ad un secondo e poco più è giunto Vinales sull’Aprilia, il quale per un niente ha preceduto l’altro Ducatista Miller, oltre al campione in carica Quartararo sulla Yamaha. ‘Pecco’ Bagnaia, il migliore degli italiani, si trova in 5ta posizione davanti allo sfortunato Aleix Espargarò, che per via di una caduta non è andato olte la 6ta posizione. Chiudono la topten Bastianini in 8va posizione e Marini in 10ma.

Griglia di partenza

1) Zarco, 1’57” 767″‘

2) Vinales, 1’ 58″ 865″‘

3) Miller, 1’ 58″ 931″‘

4) Quartararo, 1’ 58″ 938″‘

5) Bagnaia, 1’ 58″ 961″‘

6) A. Espargarò, 1’ 57″ 966″‘.

Classifica

1) Quartararo, 172 punti

2) A. Espargarò, 151 pt.

3) Zarco, 114 pt.

4) Bagnaia, 106 pt.

5) Bastianini, 105 pt.

6) Binder, 93 pt.

7) Miller, 91 pt..

Moto2

Lo spagnolo Fernandez sulla Kalex ha preceduto di appena 34 millesimi di secondo lo statunitense Roberts. Al terzo posto troviamo il giapponese Ai Ogura che precede l’altro iberico Arenas. L’italiano Vietti, il quale guida la classifica insieme a Fernandez, è 5to a 395 millesimi, chiude la seconda fila il padrone di casa Dixon. Per le curiosità c’è da dire che tutti e 6 i piloti guidano una Kalex.

Griglia

1) Fernandez, 2’ 04″ 103″‘

2) Roberts, 2’ 04″ 137″‘

3) Ai Ogura, 2’ 04″ 280″‘

4) Arenas, 2’ 04″ 386″‘

5) Vietti, 2’ 04″ 498″‘

6) Dixon, 2’ 04″ 505″‘.

Classifica

1) Vietti, 146 punti

2) Fernandez, 146 pt.

3) Ai Ogura, 145 pt..

Moto3

Nella classe dei piccoli motori fa notizia l’11mo posto del leader Garcia. In pole c’è il brasiliano Moreira, che si aggiudica la prima posizione della sua carriera. In seconda posizione troviamo lo spagnolo Guevara, il quale precede di 10 millesimi il nipponico Yamanaka. La seconda fila parla italiano con Riccardo Rossi in 4ta e Stefano Nepa in 5ta; chiude il sestetto il turco Oncu. Tutti i piloti, ad eccezione di Izan Guevara, in sella su di una GasGas, sono della Ktm. Al settimo posto c’è Dennis Foggia sulla Honda.

Griglia

1) Moreira, 2′ 10″ 951″‘

2) Guevara, 2’ 11″ 019″‘

3) Yamanaka, 2’ 11″ 029″‘

4) Rossi, 2’ 11″ 059″‘

5) Nepa, 2’ 11″ 131″‘

6) Oncu, 2’ 11″ 180″‘.

Classifica

1) Garcia, 182 punti

2) Guevara, 179 pt.

3) Dennis Foggia, 115 pt..