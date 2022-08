Calciomercato Inter, l’attaccante firma la risoluzione: è addio

Finita la telenovela Sanchez

In un mercato fatto di alti e bassi probabilmente questa è la notizia migliore arrivata in casa nerazzurra. Sanchez era arrivato nel primo pomeriggio nella sede dell’Inter per firmare la tanto attesa risoluzione del contratto che legava il cileno al club di Zhang. Il giocatore ex United e Arsenal era diventato un peso a bilancio e il club è riuscito a trovare l’accordo con l’attaccante su una buonuscita di 7 milioni.

Futuro Sanchez, ecco dove potrebbe andare

Inizialmente si parlava del Galatasaray, pista tramontata per le intenzioni del cileno di rimanere a giocare ad alti livelli. Rimane forte l’interesse del Marsiglia, meta gradita dal giocatore. L’unico ostacolo è il fatto che il Marsiglia deve ancora sfoltire il reparto offensivo.