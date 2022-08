Calciomercato Juventus, Morata pista difficile: torna di moda l’ex Napoli

Calciomercato Juventus, Morata resta in Spagna

Dopo la batosta di ieri contro l’Atletico Madrid, dove Morata è stato protagonista, la Juventus ha fretta visto che manca meno di una settimana all’inizio del campionato. La sconfitta di ieri ha dimostrato ancora una volta che Allegri ha come priorità un vice Vlahovic, un esterno sinistro e un centrocampista, visti anche gli infortuni di Mckennie e Pogba.

Calciomercato Juventus, tante le piste in attacco

Secondo quanto riportato da La Repubblica, grazie all’amichevole di ieri c’è stato un contatto tra le parti dove l’Atletico Madrid ha ribadito ai bianconeri come l’attaccante non sia sul mercato, a meno che la Juventus non arrivi a offrire 35 milioni di euro. Restano tante però le alternative che portano ai nomi di Luis Muriel, Memphis Depay ma anche Arkadiusz Milik, che potrebbe arrivare dal Marsiglia pagando una clausola rescissoria.