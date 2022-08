Calciomercato Milan, i rossoneri puntano il francese: accordo vicino

Altro centrocampista in arrivo per Pioli

Calciomercato Milan, a Pioli manca un centrocampista

Manca sempre meno all’inizio del campionato e il Milan deve trovare il rinforzo giusto a centrocampo visto anche l’ultimo infortunio di Tonali, anche se l’esame escluso ha escluso lesioni muscolo tendinee. E allora ecco che Maldini e Massara vogliono regalare nuovi rinforzi a centrocampo, a partire dal centrocampo.

Calciomercato Milan, Maldini punta Tameze e Onana

Come riporta Il Corriere dello Sport il favorito per il reparto di mezzo è Adrien Tameze. Il Milan – riporta il quotidiano – proverà a convincere il Verona del presidente Setti a cederlo per una cifra vicina ai 12 milioni di euro. Restano però valide le alternative che portano a Pape Sarr del Tottenham, di Raphael Onyedika, ventunenne nigeriano del Midtjylland e Jean Onana, mediano del Bordeaux.