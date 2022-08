Calciomercato Napoli, vicino l’accordo con il club: Fabian Ruiz ai saluti

PSG-Napoli, presto l’incontro decisivo

Fabian Ruiz ha deciso di non rinnovare nelle scorse settimane e per questo motivo è stato messo istantaneamente sul mercato. Le sirene dalla Spagna da parte di Barcellona e Real Madrid avevano lusingato molto il centrocampista che non vedeva l’ora di tornare a giocare in patria. Per questioni diverse entrambe si sono defilate e si è inserito forte il Paris Saint-Germain con Leonardo che vuole aumentare la qualità della rosa di Galtier. Tra domani e mercoledì potremmo avere svolte importanti riguardanti la trattativa.

De Laurentiis va incontro all’offerta del PSG

Il club parigino ha messo sul piatto 25 milioni di euro, il presidente del Napoli per il momento ne vorrebbe almeno 30. La sensazione è che Leonardo possa accontentare le richieste del club partenopeo inserendo qualche bonus per arrivare alla cifra richiesta.