Calciomercato Roma, altra cessione in ballo: Carles Perez torna in Spagna

Calciomercato Roma, tante le cessioni per Tiago Pinto

Regina non solo degli acquisti la Roma ma anche delle cessioni visto che i giallorossi nonostante gli acquisti di Wijnaldum, Matic e Dybala, hanno anche ceduto bene considerate le partenze di Veretout e Villar con altre trattative che sono ai dettagli come quelle di Shomurodov, Kluivert e Carles Perez che potrebbero portare altro denaro prezioso nei confronti del club giallorosso.

Carles Perez lascia i giallorossi: i dettagli

E proprio lo spagnolo volerà in queste ore in Spagna per firmare con il Celta Vigo. Partenza prevista in serata, con l’esterno che domani svolgerà le visite mediche e firmerà il suo contratto con il nuovo club. Il giocatore spagnolo secondo quanto riportati da TMW, si trasferisce al Celta in prestito con diritto di riscatto.