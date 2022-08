Genoa-Benevento, probabili formazioni e dove vederla

Prima partita stagionale ufficiale per Benevento e Genoa che si affrontano nel primo turno di Coppa Italia. I rossoblu partono favoriti, pronti a dominare il campionato di serie B e tornare immediatamente in serie A. L’ex di turno Coda, ora al Genoa, è pronto per cominciare a far sognare i propri tifosi.

Genoa-Benevento, probabili formazioni

Genoa (4-2-2-2): Martinez, Hefti, Dragusin, Bani, Sabelli; Badelj, Frendrup; Portanova, Gudmundsson; Yeboah, Coda.

Benevento (4-3-3): Paleari, Foulon, Glik, Pastina, Letizia; Koutsoupias, Viviani, Acampora; Vokic, Forte, Improta

Genoa-Benevento, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 17:45, sarà visibile sul Canale 20 o in streaming su Mediaset Infinity.