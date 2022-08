Juventus,Pogba brucia le tappe: ecco quando rientra

La terapia scelta da Pogba funziona, novità importanti in vista

La tournée americana ha comportato un ko difficile da superare per l’ambiente Juve che è tornata a concentrarsi sulle faccende di campo. L’infortunio di Pogba ha inevitabilmente fatto preoccupare tifosi e società che sperano di rivedere il Polpo sul rettangolo verde il prima possibile. La scelta conservativa da parte di Pogba di non volersi operare, nonostante i consigli dei medici, per poter partecipare al prossimo mondiale. Almeno un mese e mezzo ci vorrà per veder tornare a giocare il francese.

L’infortunio di Pogba non cambia i piani mercato

Nonostante la debacle con l’Atletico e l’infortunio di Pogba e Mckennie, la Juve è intenzionata a puntare solo ed esclusivamente su Paredes. C’è ancora distanza tra domanda e offerta. La Juve offre 15 milioni mentre il PSG vorrebbe almeno 20-22 milioni.