Calciomercato, Di Vaio gela la Juventus: “Arnautovic resterà con noi”. I motivi

Calciomercato Juventus, Arnautovic si allontana

Si sa che Marko Arnautovic è un calciatore ambito dai grandi club visto che sia la Juventus che il Manchester United hanno messo gli occhi sul calciatore del Bologna, che presto potrebbe lasciare la formazione di Mihajlovic. E proprio di questo ne ha parlato il ds del Bologna, Marco Di Vaio.

Calciomercato Juventus, Di Vaio: “Arnautovic non ha prezzo”

Non è facile giocare in fase di mercato, ci sono tante chiacchiere, la nostra volontà è trattenere Marko. Lo ha detto Sartori, il presidente e Fenucci: è al centro del nostro progetto. Questo interesse ci rende orgogliosi soprattutto perché è un’idea nata da Sabatini e portata avanti dal club per realizzare un sogno che era quello di portarlo qui dopo due tre anni in Cina: è stata una scommessa vinta, ha risposto sul campo e vogliamo andare avanti con lui. La nostra volontà non è vendere, ma rafforzare la squadra per fare una stagione importante”.

Resterà anche in caso di offerta irrinunciabile?

“Non è una questione di soldi, non ha prezzo per quello che rappresenta per noi. Vogliamo andare avanti con lui perché siamo convinti che possa fare meglio e aiutarci a crescere. E’ sempre il primo in allenamento a spronare gli altri, non ha un valore di mercato”.

Come ha trovato Mihajlovic?

“Ci mette grande forza come ha sempre dimostrato in questi anni di malattia, è un esempio per tutti. Stasera ci piacerebbe vincere perché ci dà una grande forza la sua presenza ogni volta che mette piede in campo. Siamo felici che sia tornato”.