L’Inter ha scelto Akanji

E’ Akanji il rinforzo scelto dall’Inter in caso di cessione di Skriniar, il difensore potrebbe arrivare in nerazzurro indipendentemente da una possibile cessione dello slovacco. Il 27enne è ormai ai margini del progetto Borussia Dortmund e avrebbe già dato la disponibilità per il passaggio in nerazzurro.