Calciomercato Juventus, accordo con il Manchester United per il centrocampista

Calciomercato Juventus, lo United fa sul serio per il centrocampista

La Juventus si muove sul mercato a una settimana dall’inizio del campionato: non solo sul fronte acquisti, con il nome sempre caldo di Kostic, ma anche per quanto riguarda le operazioni in uscita. In questo senso, nelle ultime ore è rimbalzata dall’Inghilterra la notizia di una trattativa in corso con il Manchester United per Adrien Rabiot.

Mercato Juventus, già trovato l’accordo tra bianconeri e i Red Devils

Secondo quanto riporta Sky Sports Uk, Juventus e Manchester United avrebbero già trovato l’accordo per Rabiot sulla base di circa 18 milioni di euro. Ora gli inglesi dovranno trovare l’intesa anche per l’ingaggio di Rabiot e poi l’operazione potrà concludersi positivamente e rapidamente.