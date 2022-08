Calciomercato Juventus, trattativa partita con il Barcellona per l’attaccante

Calciomercato Juventus, dopo Kostic un altro attaccante

La Juventus stringe il cerchio per l’attaccante: dopo la chiusura della trattiva per Kostic, ad un passo dai bianconeri, Cherubini si concentrerà per rinforzare ulteriormente il reparto d’attacco di Allegri. L’obiettivo Arnautovic sembra sfumato così come Morata, per questo motivo la Juventus sta intensificando i contatti con il Barcellona per Depay.

Mercato Juve, Depay può arrivare a zero dai blaugrana

Come riporta La Gazzetta dello Sport, crescono le quotazioni dell’olandese del Barcellona. Depay può essere liberato senza costi di cartellino però ha un ingaggio importante, circa 9 milioni netti, per questo si sta lavorando per limare le sue richieste alla voce stipendio. C’è ottimismo, anche se resta sempre sotto i riflettori il nome del francese Martial, anche lui ai titoli di coda con lo United.