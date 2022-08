Calciomercato Roma, il gioiello verso la permanenza in giallorosso

Calciomercato Roma, serata di festa in chiave mercato

La serata di festa contro lo Shakhtar Donetsk all’Olimpico è stata importante in chiave Roma anche per quanto riguarda il mercato: non solo le ovazioni per le presentazioni di Dybala e Wijnaldum, ma anche la grande manifestazione d’amore dei 65.000 tifosi per Nicolò Zaniolo.

Mercato Roma, Zaniolo verso la permanenza in maglia giallorossa

Josè Mourinho infatti ha praticamente bloccato la cessione di Zaniolo nonostante il forte interesse del Tottenham: si parla di 55 milioni tra cash e il cartellino di Tanganga. Mourinho infatti ha capito che ricostruire il rapporto con il talentuosissimo ribelle possa essere la base per competere con tutti anche in Italia.