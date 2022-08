Calciomercato Roma, l’ultimo tassello arriva dalla Premier: di chi si tratta

Calciomercato Roma, ora manca solo un difensore

Continua in maniera frenetica il mercato della Roma visto che Mourinho ha chiesto da diverso tempo un acquisto per la difesa, ovvero un calciatore da aggiungere ai nomi di Ibanez, Kumbulla, Mancini e Smalling, con Tiago Pinto vuole accontentare il tecnico portoghese al più presto visto anche l’inizio di campionato a breve.

Calciomercato Roma, Tiago Pinto punta Lindelof

E allora ecco che dopo Zagadou e Bailly la Roma ha allacciato i contatti con il Manchester United per Victor Lindelof. Secondo il giornalista Ekrem Konur di fichajes.net nelle ultime ore Tiago Pinto avrebbe chiesto la disponibilità al club inglese per arrivare al 28 difensore ex Benfica anche se la Roma vuole chiudere prima la questione Belotti-Shomurodov aspettando di capire la trattativa legata a Zaniolo.