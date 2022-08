Finalmente ci siamo, Kostic ad un passo dalla Juve

Kostic è ormai ad un passo dalla Juventus. Il club bianconero e l’Eintracht di Francoforte hanno trovato l’accordo per la cessione del calciatore. Cifra intorno ai 16-17 milioni di euro, bonus inclusi. Il calciatore potrebbe arrivare già in giornata a Torino per sostenere le visite mediche di rito prima di aggregarsi al gruppo di Allegri.