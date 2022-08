Calciomercato Inter, è fatta per Pinamonti | Ecco dove giocherà

Calciomercato Inter, il Sassuolo chiude per l’attaccante

Prende forma il mercato in uscita dell’Inter dopo la risoluzione del contratto per Alexis Sanchez: Marotta, dopo l’incontro andato in scena ieri sera con i dirigenti del Sassuolo, ha trovato l’intesa per la cessione di Andrea Pinamonti ai neroverdi. L’attaccante ex Empoli già domani potrebbe svolgere le visite mediche.

Mercato Inter, Pinamonti porta 20 milioni nelle casse nerazzurre

L’offerta del Sassuolo accettata da Marotta dovrebbe aggirarsi intorno ai 20 milioni di euro, con la chiusura dell’operazione ormai ad un passo. Pinamonti nell’ultima stagione con la maglia dell’Empoli ha collezionato 13 reti e 2 assist in 36 presenze.