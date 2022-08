Calciomercato Inter, offerta dalla Ligue 1 per Casadei: duello con il Chelsea

Calciomercato Inter, conti in rosso: serve una cessione

In casa Inter continua il problema legato alle cessioni considerato che i nerazzurri devono sempre sistemare la questione cessioni visto che il club di Zhang deve rientrare dei 60 milioni di euro entro il 2023.

Calciomercato Inter, il Nizza spinge per Casadei: ma occhio al Chelsea

“L’Inter è in una situazione di stasi ed è la situazione preferita da Inzaghi e dai dirigenti dell’area sportiva. Non è arrivata l’offerta che volevano per Skriniar e il club ha ritenuto opportuno toglierlo dal mercato. L’Inter si sente tranquilla anche perché c’è la convinzione che il giocatore rinnoverà l’1 settembre. Su Casadei, invece, c’è anche il Chelsea oltre al Nizza: i francesi sarebbero pronti a fare un’offerta superiore”. Ed ecco che i maggiori indiziati sul mercato restano Casadei, Pinamonti e Skriniar, che potrebbero partire per far arrivare un nuovo acquisto in difesa.