Calciomercato Juventus, Rabiot allo United sblocca l’argentino: ma non è finita qua

Calciomercato Juventus, due colpi per sognare

Tanti i movimenti in casa Juventus in queste ultime ore di mercato visto che la squadra di Allegri deve far fronte agli infortuni di Szczęsny, Mckennie e Pogba. Continua il lavoro di Cherubini, che è alla ricerca di un centrocampista, un terzino e un vice Vlahovic dopo il grande colpo di ieri di Kostic, che oggi svolgerà le visite mediche.

Calciomercato Juventus, Rabiot libera Paredes

E allora ecco che il club di Agnelli vuole accelerare per chiudere altri due acquisti che portano ai nomi di Depay e Paredes. Per quanto riguarda il primo, Cherubini ha offerto un biennale all’olandese, che potrebbe prendere il posto di Morata, mentre il centrocampista potrebbe arrivare in cambio di Rabiot, per il quale il club ha raggiunto l’intesa sulla base di 18 milioni di euro.