Calciomercato Lazio, pista argentina per la fascia: il calciatore sogna la serie A

Calciomercato Lazio, Sarri tenta l’ultimo acquisto

Continua la caccia agli acquisti per la Lazio di Sarri, che continua a chiedere nuovi calciatori dopo quelli di Casale, Romagnoli, Cancellieri, Maxiliano, ecc. E proprio in queste ore spunta una pista per la fascia, che potrebbe arrivare dalla Premier League.

Calciomercato Lazio, piace Lo Celso ma c’è anche la Fiorentina

Si tratta di Giovanni Lo Celso, calciatore del Tottenham di Conte, che è pronto a lasciare il club inglese. Il giocatore argentino potrebbe andare via dalla Premier League per una cifra vicina ai 17 milioni di euro con la formula del prestito con obbligo di riscatto anche sul calciatore c’è anche la Fiorentina. Restano però valide le piste che restano a Ilic ma anche quella di Emerson Palmieri, anche se prima dovrebbero uscire Acerbi, Akpa Akpro e Hysaj.