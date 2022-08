Calciomercato Milan, rinnovano due rossoneri: di chi si tratta

Nuove certezze per Pioli

Calciomercato Milan, Maldini lavora ai rinnovi

Continuano le grandi manovre in casa Milan tra acquisti, partenze e rinnovi di contratto visto che il campionato sta per iniziare e la squadra rossonera deve difendere lo scudetto vinto nella scorsa stagione visto che Roma e Juventus si sono rinforzate molto e lotteranno fino alla fine per lo scudetto.

Calciomercato Milan, altre due conferme per Pioli

E allora ecco che Maldini e Massara oltre a due nuovi acquisti stanno lavorando alle conferme di due titolarissimi che hanno contribuito allo scudetto. In queste ore secondo quanto riportato da TMW, c’è stato un incontro tra Frederic Massara e l’entourage del difensore dove si verso l’accordo per il prolungamento del contratto fino al 2027 dell’ex Chelsea. E non è finita qui perché sul tavolo c’è anche il rinnovo di Krunic che potrebbe prolungare il suo contratto allungandolo dal 2024 al 2027.