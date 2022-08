Nome nuovo per la difesa di Mourinho

La Roma cerca un difensore, spunta Lindelof

Per la Roma di Mourinho è caccia ad un difensore, il nome nuovo è quello di Lindelof. Il 29anne svedese piace a Mou, il difensore entra di prepotenza nel mirino di Tiago Pinto. Non solo Bailly sul taccuino del ds giallorosso, Lindelof piace e rappresenta l’usato sicuro e di esperienza che tanto piace allo special one. Una trattativa possibile, qualcosa si muove.