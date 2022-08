Kessie, 72 ore decisive. Il giocatore svincolato dal Barcellona?

Barcellona, 72 ore per salvare il mercato. Kessie va via?

In casa Barcellona è caos, il club blaugrana sotto osservazione e con i contratti dei nuovi acquisti ancora da registrare. Se non risolverà tutto entro 72 ore sarà rivoluzione, due nuovi arrivati, Andreas Christensen e Franck Kessie, potrebbero addirittura lasciare il club prima dell’inizio della Liga a parametro zero da svincolati. Una situazione paradossale, i problemi economici che vive il Barcellona stanno condizionando il mercato e non solo. Quale futuro per l’ex Milan Kessie? 72 ore per la verità.