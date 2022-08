Verso Monza-Torino, le probabili formazioni

Monza e Torino, grande sfida all'esordio dei brianzoli in Serie A

Il Monza fa l’esordio in Serie A, i brianzoli ospitano il Torino di Juric. Per Stroppa il sogno è iniziare col piede giusto il cammino nella massima serie. In attesa di ufficialità dal mercato e soprattutto dell’arrivo di Petagna alla corte di Stroppa.

Le probabili formazioni di Monza – Torino

MONZA (3-5-2): Cragno; Marlon, A. Ranocchia, Carboni; Birindelli, Sensi, Barberis, Pessina, Carlos Augusto; Caprari, Mota. Allenatore: Stroppa.

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Izzo, Djidji, Rodriguez; Singo, Linetty, Ricci, Aina; Lukic, Radonjic; Sanabria Allenatore: Juric.