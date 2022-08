Wanda Nara porta in tribunale la domestica

Wanda Nara fa sul serio, lady Icardi ha deciso così di procedere attraverso vie legali contro Carmen Cisnero, l’ex domestica di casa Icardi diventata famosa negli ultimi tempi per aver diffuso un audio in cui si sente la moglie dell’attaccante ex Inter affermare che non ne poteva piu’ del matrimonio.