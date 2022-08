Calciomercato Inter, pressing di Zhang sul caso Skriniar: la situazione

Inter, Zhang scende in campo per il mercato

Sabato ci sarà l’esordio in campionato per l’Inter di Inzaghi con i nerazzurri che non vogliono assolutamente sfigurare per la gara del Via del Mare nonostante il problema mercato e la questione Skriniar visto che l’Inter ha bisogno di un nuovo calciatore nel reparto difensivo, con Zhang che è pronto a prendere in mano la situazione.

Calciomercato Inter, Zhang blocca Skriniar

“Il dialogo con la dirigenza è ovviamente serratissimo in questa fase e poi, da settembre, tutte i protagonisti potranno impegnarsi sui rinnovi contrattuali. Con Milan Skriniar in prima linea, in caso di permanenza all’Inter”, si legge sulla Gazzetta dello Sport. Questo è quindi quando detto dal Presidente nerazzurro Zhang che nelle prossime ore sarà ancora una volta a colloquio con la dirigenza.