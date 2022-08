Calciomercato Inter, sfuma un obiettivo per la difesa: Marotta punta tutto su Akanji

Milenkovic rinnova con la Fiorentina, addio Inter

Nella giornata di oggi, Milenkovic ha tenuto una conferenza all’Artemio Franchi, stadio che sarà suo per altri 5 anni. Il difensore serbo ha rinnovato fino al 2027 con il club viola e dietro questa decisione c’è la presenza di Italiano. Milenkovic ha dichiarato espressamente che l’arrivo di Italiano è stato fondamentale per la sua crescita e che vorrebbe giocare la Champions League con la Fiorentina.

Ennesimo obbiettivo sfumato per l’Inter

Da mesi, o addirittura anni, l‘Inter segue il difensore. Quando però le cose si stanno mettendo per il verso giusto ecco l’ennesima fumata nera in un mercato, da parte dei nerazzurri, fatto di alti e bassi. Milenkovic si aggiunge alla lista dei giocatori che erano a un passo dall’Inter e che sono sfumati, per un motivo o per un altro.