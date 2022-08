Calciomercato Juventus, altra cessione dei bianconeri: il calciatore vola in Bundesliga

Calciomercato la Juventus non vuole fermarsi dopo Kostic

La Juventus continua a essere molto attiva sul mercato visto che sono tanti i movimenti in casa bianconera nelle ultime ore. Cherubini dopo l’arrivo di Kostic vuole fare altri due acquisti anche se prima il ds dovrà lavorare alle uscite.

Calciomercato Juventus, Pellegrini lascia l’Italia

E’ sempre più vicina la cessione di Luca Pellegrini all’Eintracht Francoforte. Secondo quanto riportato da Sky Sport il terzino ex Roma, Genoa e Cagliari, partirà infatti domani per la Germania e svolgerà le visite mediche con il club tedesco, che ieri ha giocato contro il Real Madrid. Per sistemare l’affare mancherebbe solamente gli ultimi dettagli, visto che il calciatore si trasferirà in Germania in prestito secco.