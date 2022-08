Calciomercato Juventus, Rabiot verso la Premier: lo United tenta l’affondo

Rabiot-United si può fare ma a una condizione

La Juventus continua a lavorare sul fronte cessioni per sfoltire una rosa di assoluto livello. Dopo la cessione di Pellegrini in prestito all’Eintracht, il prossimo a partire potrebbe essere Adrien Rabiot. Il francese è arrivato a Torino con tante aspettative mai veramente rispettate e per questo motivo lo stesso giocatore vorrebbe rilanciarsi altrove. L’unica squadra che gli permetterebbe di giocare ad alti livelli è il Manchester United. L’unico problema è che il giocatore vorrebbe percepire addirittura di più dei 7 milioni che guadagna alla Juve.

Rabiot come Arthur, l’ingaggio blocca la partenza

È successo pochi giorni fa ad Arthur che l’elevato ingaggio non gli permise di trasferirsi altrove. Ora anche Rabiot ha lo stesso problema con lo United con un’unica differenza: il francese tratterebbe solo dai 7 milioni netti annui in su.