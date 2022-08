Calciomercato Lazio, rebus Milinkovic Savic: Sarri ha scelto il sostituto

Calciomercato Lazio, il futuro di Milinkovic-Savic è un rebus

Il mercato della Lazio è stato fin qui molto soddisfacente dal momento che sono state esaudite la quasi totalità delle richieste di Maurizio Sarri: in tutto questo però, resta ancora in ballo la questione legata a Sergej Milinkovic-Savic, dal momento che la permanenza in biancoazzurro del centrocampista serbo non è scontata.

Mercato Lazio, Sarri ha già in mente il sostituto

Il contratto in scadenza 2024 e un rinnovo molto difficile sono i fattori che spingerebbero la società a valutare una possibile cessione: secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, Maurizio Sarri spera nella conferma di Milinkovic, ma nel frattempo ha fatto sapere alla società di vedere Piotr Zielinski del Napoli come sostituto ideale.