Calciomercato Milan, Pioli ritrova una certezza: i dettagli

Maldini e Massara lavorano sul fronte rinnovi

Nelle ultime settimane, i dirigenti rossoneri stanno lavorando sul trattenere i migliori giocatori della rosa. Dopo il rinnovo di Ibrahimovic a inizio luglio, è arrivato il momento di concentrarsi sul presente e il futuro della retroguardia rossonera. È Fikayo Tomori il predestinato per guidare la difesa del Milan dei prossimi anni.

Tomori-Milan, l’accordo convince le parti

Tomori sa di essere un pilastro fondamentale della difesa rossonera, capace di rimettersi in gioco dopo essere stato scartato dal Chelsea. L’accordo prevede un ingaggio aumentato da 2 a 3,5 milioni netti a stagione. Inoltre, il contratto in scadenza nel 2023 sarà prolungato fino al 2027, cioè per altre 5 stagioni.