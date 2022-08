Calciomercato Milan, torna di moda l’idea francese per la difesa: il nome

Mercato in fermento quello rossonero

Calciomercato Milan, Pioli aspetta un difensore

Il Milan ha bisogno al più presto di un difensore. La dirigenza rossonera, presieduta da Maldini e Massara vuole accontentare Pioli visto ormai l’inizio imminente di campionato. E proprio in queste ore torna di moda un calciatore seguito nelle scorse settimane.

Calciomercato Milan, il difensore arriva dalla Ligue 1

“Avanza prepotentemente per la difesa del Milan, Diallo del PSG. I francesi sono pronti a dare una mano ai rossoneri nel pagare i 6 milioni di ingaggio che il giocatore percepisce attualmente. Sempre apertissimo il casting per il centrocampista. Raphael Onyedika del Midtjylland è sempre uno dei favoriti. Ieri la sua squadra è stata eliminata nei preliminari di Champions League. Rossoneri che però hanno fatto anche un sondaggio per Ivan Ilić dell’Hellas Verona”.