Calciomercato Napoli, le ultimissime su Keylor Navas

Calciomercato Napoli, in pole per la porta ora c’è Navas

Il mercato dei portieri per il Napoli è in fermento: dopo l’ufficialità di Sirigu arrivata in mattinata, il club azzurro sta stringendo il cerchio per quanto riguarda la scelta del primo portiere. Il nome di Kepa, dato in vantaggio nei giorni scorsi, sta rapidamente scendendo in favore di Keylor Navas.

Mercato Napoli, oggi segnali positivi per la chiusura di Keylor Navas

Come riporta Sky Sport, Keylor Navas è ora più vicino al club azzurro, nelle ultime ore sono infatti arrivati segnali positivi per il buon esito della trattativa. Il portiere costaricano del PSG è ora quindi in vantaggio su Kepa, portiere spagnolo del Chelsea.