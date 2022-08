Napoli-Raspadori, ora o mai più

Ultima offerta del Napoli al Sassuolo per Giacomo Raspadori, 28 milioni più 5 di bonus, prendere o lasciare. Questo il diktat del patron De Laurentiis, trattativa snervante e fumata bianca che non arriva. In casa Napoli non vogliono perdere tempo, Spalletti attende il rinforzo in attacco. Raspadori subito o virata decisa su Simeone del Verona. Si attende in giornata la risposta del Sassuolo, Raspadori o Simeone? Spalletti attende impaziente.