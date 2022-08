Calciomercato Roma, due cessioni sbloccano l’affare Belotti: il punto

Calciomercato Roma, Mourinho aspetta Belotti

Ormai è risaputo che Mourinho ha bisogno di un vice Abraham per la prossima stagione visto che il tecnico della Roma per concludere la stagione vuole gli ultimi due acquisti, un quinto difensore come alternativa a Ibanez, Kumbulla, Smalling e Mancini ma anche un’alternativa in attacco considerato che potrebbero presto lasciare Roma sia Kluivert che Shomurodov, che è da tempo nel mirino sia del Bologna che del Torino.

Roma, Shomurodov blocca ancora il mercato

E proprio per i due calciatori giallorossi continuano le due trattative visto che l’olandese potrebbe approdare al Fulham in prestito con diritto di riscatto mentre per Shomurodov si tratta ancora con il Bologna, che vorrebbe il calciatore in un’operazione simile a quella del calciatore ex Ajax. La Roma vorrebbe chiudere queste due operazioni prima di arrivare a Belotti, con cui c’è un accordo già da tempo.