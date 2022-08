Calciomercato Roma, nuovo pista a centrocampo: è lui il vice Pellegrini?

La Roma ha chiesto informazioni per Sabiri

Continua il mercato della Roma in entrata che non ha intenzione di decelerare nonostante il campionato sia alle porte. L’ultima idea per il centrocampo corrisponde al nome di Abdelhamid Sabiri, calciatore marocchino naturalizzato tedesco. Nella seconda parte della passata stagione, il centrocampista ha fatto molto bene ed è ripartito alla grande anche quest’anno con il gol vittoria contro la Reggina in Coppa Italia.

Il rinnovo chiude le porte ai giallorossi

Sabiri, nelle ultime ore, ha rinnovato il suo contratto con la Sampdoria fino al 2025 con opzione per il 2026. La Roma sarebbe tentata a prendere Sabiri a basso prezzo come prima riserva ma il rinnovo di certo non aiuta.