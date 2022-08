Donne e motori, binomio vincente per Claudia Romani

Come sempre, donne e motori regalano passione. Claudia Romani, nota fotomodella italoamericana nata in Abruzzo ma di base a Miami, in posa al fianco di una splendida Ferrari. La bellissima Claudia riesce con le sue forme mozzafiato a incollare su di lei lo sguardo dei followers e degli appassionati, rubando la scena al gioiello del cavallino.