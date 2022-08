Icardi lascia il calcio che conta, la decisione del PSG

Icardi tagliato dal PSG, il bomber verso i dilettanti

Mossa clamorosa del PSG, il club ha ufficialmente messo fuori dalla prima squadra Mauro Icardi per far spazio al 20enne Ekitike. Per il calciatore non c’è più spazio nel club ricco ricco di campioni, al fianco di Messi e Neymar non ci sarà quindi l’ex attaccante dell’Inter. Per il giocatore argentino il diktat è trovarsi in fretta un’altra squadra, altrimenti il futuro sarà nei dilettanti del club parigino, una parabola clamorosa quella del centravanti ex Inter, dalle stelle…alle stalle. Il Monza torna a pensare a lui, sarà in Italia la nuova vita di Icardi?