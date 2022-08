Ecco il rinforzo per Allegri, il giocatore è a Torino

Kostic alla Juve, il giocatore è a Torino per le visite

Filip Kostic è arrivato questa mattina a Torino e si è recato al J Medical per svolgere le visite mediche, entro fine giornata firmerà il contratto da 3,5 milioni di euro a stagione che lo legherà alla Juventus fino al 2025. La trattativa con il suo ormai ex club, l’Eintracht Francoforte, è stata chiusa per 17 milioni di euro bonus compresi.