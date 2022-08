Buone notizie per l’Inter e Inzaghi

Inter, torna il sorriso. L’allenamento di oggi regala buone notizie a mister Inzaghi, di nuovo in gruppo De Vrij e Brozovic, in vista della trasferta di Lecce recuperi certamente importanti. Il croato non ha in ogni caso partecipato alla partitella, contro i giallorossi non si esclude la presenza dal 1′ dell’albabese Asllani con Brozovic pronto a subentrare a gara in corso.