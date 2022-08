Wanda Nara infiamma il web

Lady Icardi infiamma instagram, le foto hot direttamente da Ibiza dove si trova in vacanza colgono nel segno. Migliaia di like per Wanda Nara e un messaggio criptico quello postato dall’argentina che non passa inosservato: “Molte volte il silenzio è una risposta”. A chi sarà rivolto?