Calciomercato Inter, PSG su Simakan ma Skriniar resta sullo sfondo: lo scenario

Calciomercato Inter, Inzaghi aspetta il difensore

C’è sempre un nuovo scenario per quanto riguarda la questione legata a Skriniar visto che il difensore è sempre nel mirino della squadra francese nonostante i due club non siano riusciti a trovare un accordo.

“Il mirino del Psg per rinforzare la difesa adesso è puntato su Mohamed Simakan del Lipsia, in passato obiettivo del Milan. Inzaghi e i tifosi nerazzurri, però, non possono sentirsi ancora al sicuro: perché alla fine del mercato mancano 20 giorni e perché in tutta Europa i top club sanno che la proprietà dell’Inter una cessione importante deve farla. Adesso o entro il 30 giugno 2023, come sperano l’area tecnica e Inzaghi”.

Calciomercato Inter, Skriniar titolare a Lecce

“Da Parigi nel frattempo non sono arrivate nuove proposte e l’Equipe assicura che, valutando troppi i 70 milioni richiesti per lo slovacco, Campos abbia virato su centrale del Lipsia, valutato 40 milioni. Solo una cortina fumogena? Vedremo. Ieri intanto i parigini hanno incassato i 25 milioni (bonus compresi) della cessione di Kalimuendo al Rennes. E il Chelsea? Al momento è focalizzato su Fofana, anche se il tecnico del Leicester, Brendan Rodgers, ha allontanato la sua partenza. In Inghilterra però sostengono che per 85 milioni di sterline, il difensore francese traslocherà a Londra. Altrimenti… occhio a Skriniar che domani sera giocherà a Lecce. A Inzaghi il numero 37 serve e vuole assolutamente tenerlo per tutta la stagione”. Questo quanto scritto su Il Corriere dello Sport.