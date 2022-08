Calciomercato Juventus, si raffredda la pista per l’attaccante

Calciomercato Juventus, rallenta la trattativa per l’attaccante

Frenata per quanto riguarda il mercato della Juventus: ufficializzato Kostic, la dirigenza juventina è al lavoro per consegnare a Massimiliano Allegri un rinforzo in attacco che possa sostituire o anche affiancare Dusan Vlahovic. Il nome prescelto è quello di Memphis Depay, ma la trattativa per l’olandese ha registrato una frenata.

Mercato Juventus, Depay prende tempo prima di una decisione

Come riporta La Repubblica, è tutto fermo al momento per Depay, il quale ha offerte anche da Tottenham e Galatasaray e ha chiesto una pausa di riflessione prima di prendere una decisione definitiva all’offerta juventina.