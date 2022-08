Calciomercato Roma, il Galatasaray punta l’attaccante: c’è l’offerta

Il mercato della Roma rimane ancora bloccato visto che prima di poter arrivare a Belotti, il club giallorosso deve cedere e deve farlo il prima possibile considerato che sul “Gallo” ci sono diverse squadre tra cui Fenerbahçe e Galatasaray. E proprio secondo quanto riportato dal giornalista Flavio Maria Tassotti, il club turco avrebbe chiesto nuovamente informazioni su Eldor Shomurodov.

Il #Galatasaray ha abbandonato il tavolo di #Kluivert e nel frattempo è tornato ad informarsi su #Shomurodov (obiettivo dei turchi da alcuni mesi). L’operazione in prestito tenta il club di #Okan #Buruk, ma l’#ASRoma vuole l’obbligo di riscatto (sui 15) per non fare minusvalenza. pic.twitter.com/ir1T0bveaX

— Flavio M. Tassotti (@FlavioMTassotti) August 12, 2022