Claudio Garella morto a 67 anni

Il portiere del Napoli tricolore Claudio Garella è deceduto all’età di 67 anni. È morto per problematiche cardiache in seguito a un intervento chirurgico. Garella è stato il numero 1 del Verona dello scudetto. In gialloblù ha giocato per quattro anni, collezionando oltre cento presenze. Dopo l’esperienza all’Hellas di Bagnoli passò al Napoli conquistando il primo scudetto dei partenopei.